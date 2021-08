Veiligheidsdiensten waarschuwen: “Het Joker-virus is weer opgedoken, verwijder deze apps””

De veiligheidsdiensten in ons land waarschuwen voor het Joker-virus, dat weer opgedoken is. Met dat virus kunnen mensen met slechte bedoelingen aan zowat alle informatie op je smartphone.

De malware werd ontdekt in acht applicaties in de Play Store van Google. De techgigant verwijderde ze ondertussen wel uit de Store, maar als je ze geïnstalleerd hebt zullen ze nog steeds op je gsm staan. “Verwijder ze zo snel mogelijk”, klinkt het advies van de veiligheidsdiensten in ons land.

Onderzoekers van het cybersecurity-bedrijf Quick Heal Security Lab kwamen erachter dat het Joker-virus in je sms-berichten, contacten en heel wat andere informatie op je smartphone kan binnendringen. “Daardoor kan het je abonneren op websites die betalende diensten aanbieden. Dit kan leiden tot een grote verrassing aan het eind van de maand op je bankrekening of kredietkaart”, aldus de politie.

De applicaties waarin het virus zit, zijn: Auxiliary Message, Element Scanner, Fast Magic SMS, Free CamScanner, Go Messages, Super Message, Super SMS en Travel Wallpapers.

