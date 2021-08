Red Flames blijven negentiende op FIFA-ranking

Sinds de publicatie van het vorige klassement op 25 juni kwamen de Red Flames geen enkele keer in actie. Hun eerstvolgende wedstrijd spelen ze op vrijdag 17 september in en tegen Polen (FIFA 29). Het wordt voor de troepen van bondscoach Ives Serneels hun openingsmatch in de kwalificatiecampagne voor het WK 2023. Vier dagen later ontvangen ze Albanië (FIFA 75).

De Verenigde Staten (2110,25 punten), de regerende wereldkampioen, behouden de leiding voor Zweden (2088,72 punten), dat van de vijfde naar de tweede plek wipt. Duitsland (2073,09 punten) zakt naar drie, Nederland (2047,52 punten) blijft vierde, Frankrijk (2038,68 punten) levert twee posities in en vervolledigt de top vijf. Olympisch kampioen Canada is zesde (2021,22 punten, +2). België staat negentiende met 1809,52 punten.

Het volgende FIFA-klassement wordt op 10 december gepubliceerd.