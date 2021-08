Nieuwe exotische steekmug duikt op in België: “Kans op ziekteoverdracht erg laag”

De exotische steekmug Culiseta longiareolata is opgedoken in België. Dat heeft het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen vrijdag aangekondigd, op Wereld Muggendag (20 augustus). Het beest vormt geen gevaar voor de mens, maar kan ziekteverwekkers voor vogels, zoals het westnijlvirus, dragen.

De Culiseta longiareolata voelt zich thuis van de Azoren tot Centraal-Azië, maar laat zich tegenwoordig ook dichter in de buurt zien. De afgelopen tien jaar duikt de steekmug steeds vaker in West- en Midden-Europa op, zoals in Duitsland, Oostenrijk, Slovenië, Zwitserland en Luxemburg. De steekmug werd zelden zo noordelijk waargenomen als in de studie van het ITG-team dat exotische muggensoorten monitort, het MEMO-project, en de mug tussen 2017 en 2019 in ons land ontdekte.

Toch waren de onderzoekers niet verbaasd. “De bevestigde aanwezigheid van Cs. longiareolata in België en Nederland was niet onverwacht”, zegt Isra Deblauwe, entomoloog aan het ITG. “Maar deze steekmug heeft een voorkeur voor vogels. Het risico op muggenbeten is zeer klein en de kans op ziekteoverdacht bij mensen is daardoor ook erg laag.”

De aanwezigheid van de mug kan wel wijzen op klimaatverandering. Stijgende temperaturen en warmere winters bevorderen immers de verspreiding van exotische muggensoorten en dus ook van hun ziekteverwekkers. Ook de globalisering speelt een rol. De studie wijst op het grond- en luchtverkeer, de import van gebruikte autobanden en verse bloemen als mogelijke routes van de steekmug naar België.