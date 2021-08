Gert Verhulst brengt eerste single uit

De eerste solosingle van Gert Verhulst is er. Zij is de voorloper van de plaat Zijn mooiste liedjes, die op 10 september uitkomt.

Voor die plaat dook Gert Verhulst in de archieven van Studio 100. Samen met Steve Willaert herwerkte hij heel wat liedjes die hij in de voorbije 25 jaar geschreven heeft voor zijn artiesten. Zij werd bijvoorbeeld gebruikt in Het huis Anubis, en had toen Hij als titel.

De volledige plaat, met onder meer herwerkte nummers uit Spring en Amika, komt uit op 10 september.

(gjs)