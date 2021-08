Plopsa-vacatures geraken niet ingevuld: “Slecht loon, slechte uren, maar wel soms gratis op attracties”

Door het zwartwerk in de horeca krijgt hij de vacatures in Plopsaland niet ingevuld, zo klaagde de CEO van de Plopsa Group eerder deze week aan. Maar die verzuchting keert nu als een boemerang terug. Op sociale media regende het getuigenissen over slechte werkomstandigheden, en dat díé de reden zijn van het personeelstekort. De vakbond sluit zich aan bij die kritiek. “Plopsaland staat bij ons bekend als een probleemgeval.”