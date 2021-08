Onderzoek naar Britney Spears: werkneemster beweert dat popster haar aangevallen heeft

Een werkneemster van Britney Spears beschuldigt de Amerikaanse popster ervan haar aangevallen te hebben. Er is een onderzoek ingesteld naar de feiten, maar Spears ontkent alles.

De feiten zouden van maandag dateren. De vrouw, een personeelslid dat in het huis van Britney Spears werkt, beweert dat het tot een conflict met de zangeres is gekomen en dat die ongepast fysiek gedrag vertoond heeft. Concreet: ze heeft de gsm van de werkneemsters hardhandig uit haar handen geslagen, en heeft daarom een klacht ingediend.

De advocaat van Spears, Mathew Rosengart, noemt het een storm in een glas water. “Dit is een gefabriceerd verhaal van woord-tegenwoord over een gsm, waarin niet geslagen is en er duidelijk geen letsel is”, zegt hij bij BBC. “Iedereen kan zoiets beweren. De zaak zou meteen gesloten moeten worden. De politie heeft me zelf laten weten dat het geclassificeerd wordt als een ‘heel miniem misdrijf’ en dat er geen verwondingen waren.”

