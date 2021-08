OnlyFans gaat seksueel expliciete beelden verbieden

OnlyFans is een online platform waarop gebruikers een account aanmaken en vervolgens via een abonnementsformule video’s en foto’s aanbieden. Concreet: je betaalt pakweg 5 euro per maand om de posts van je idool te zien. In de praktijk is de website erg in trek bij gebruikers die erotische beelden tegen betaling willen aanbieden of willen zien. De site telt wereldwijd goed 130 miljoen gebruikers.

De site gaat seksueel expliciete beelden vanaf 1 oktober weren, maakte ze donderdag bekend in een statement, omdat die vraag vanuit de bankensector en betalingsdienstverleners steeds meer kwam. “We moeten de levensduur van het platform garanderen”, klinkt het. “En om een inclusieve gemeenschap van ‘creators’ en fans te blijven aanbieden, moeten we onze inhoudelijke krijtlijnen bijstellen.” Naaktvideo’s en -foto’s kunnen alleen nog als ze in overeenstemming zijn met de door OnlyFans opgelegde regels.

(gjs)