Bang afwachten is het voor de Belgen in Kaboel, nu vrijdag de eerste evacuatievluchten van het leger daar verwacht worden. Van de ambassade kregen zij goed nieuws: samen met ongeveer 580 landgenoten zullen zij teruggebracht worden naar ons land als ze op eigen houtje in de luchthaven van Kaboel geraken. “Het wordt met de dag gevaarlijker”, getuigen enkelen van hen.