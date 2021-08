Nederlands filmfestival stopt met aparte prijzen voor mannelijke en vrouwelijke acteurs

Zo speelt het festival in op de discussie rond genderinclusiviteit. Het NFF is de eerste organisatie met een Academy-systeem – zoals ook de Oscars en de Emmy’s – die de beslissing neemt. De Nederlandse acteerwereld reageert verdeeld. De belangenvereniging van acteurs juicht de wijziging toe, maar sommige acteurs en actrices noemen het slechte timing. “Dit gaat komende tijd het gesprek domineren, terwijl het nu moet gaan over de crisis in de cultuursector na corona.” Het NFF vindt eind september plaats. Op 1 oktober worden de Gouden Kalveren uitgereikt.(dvg)