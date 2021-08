Spaans dorp is klachten van toeristen beu: “Ja, hier kraaien de hanen en luiden de klokken”

Spanje

Ze klagen over kraaiende hanen, over koeienmest op straat en te luide tractoren. De stedelingen die sinds de coronacrisis massaal de rust komen opzoeken in het Spaanse Ribadesella zijn duidelijk niet gewend aan het platteland. Het gemeentebestuur kreeg zoveel klachten binnen, dat nu een affiche wordt verspreid. De boodschap is duidelijk: wie naar de natuur trekt, moet de geluiden én geuren erbij nemen.