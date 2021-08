Dolle avond, lekkere match. Anderlecht speelde 3-3 tegen Vitesse en miste in blessuretijd nog een penalty. In Arnhem wacht dus nog een thriller voor kwalificatie. Het had zo anders kunnen lopen. Na twee goals van Raman zat een sterk paars-wit op rozen, maar toen gingen Hoedt en co klungelen. Verschaeren redde wat er te redden viel.