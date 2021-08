Voor het eerst sinds de coronacrisis kan de Belcar weer met publiek racen op Zolder. Opvallend: Bert Longin valt opnieuw in de armen van zijn oude reisgezel Anthony Kumpen: zijn bolide is ondergebracht bij PK Carsport. “Anthony is in 25 jaar eerst mijn tegenstander, dan mijn teammakker en nu mijn teambaas geworden. We hebben één doel: mij in september aan mijn zevende overwinning in de 24 Uur helpen.”