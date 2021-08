Eind vorig seizoen werd Jordi Meeus in Lokeren nationaal beloftenkampioen. Zondag zoekt men in Bertem naar een opvolger. De gelukkige zal, in tegenstelling tot Meeus, wél in de tricolore trui kunnen koersen. Bovendien kan met Fretin en Paulus die ‘gelukkige’ zomaar opnieuw een Limburger zijn.