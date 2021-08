Eerste Belgische geëvacueerde uit Afghanistan getuigt: “Het was een nachtmerrie”

Zeven Belgen konden dinsdag geëvacueerd worden uit Afghanistan en kwamen woensdagochtend in ons land aan. Shadab Hewad (29) was een van hen. De man en zijn gezin werden op familiebezoek in Kaboel verrast door de snelheid waarmee de taliban oprukte en de hoofdstad veroverde. Hij ging elke dag naar de luchthaven om veilig te kunnen vertrekken, maar het duurde vier dagen voor ze een plekje op een Nederlands vliegtuig kregen. “We hadden echt schrik”, zegt Hewad aan VRT NWS die hem kon interviewen na zijn thuiskomt in Heist-op-den-Berg. “Het was een nachtmerrie.”