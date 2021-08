Annelies Verlinden in Pepinster: “Nog lange weg te gaan”

Woensdag brachten Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) en defensieminister Ludivine Dedonder (PS) al een bezoek aan de vrijwilligers en militairen die de voorbije weken maaltijden bereidden voor slachtoffers in Jupille en Chaudfontaine.

In de commandobus van de Civiele Bescherming had Verlinden eerst een ontmoeting met het team dat de werkzaamheden in de regio van Pepinster coördineert. Ze ontmoette de brandweermannen van de zone, alsook de burgemeester van de gemeente, Philippe Godin (MR). Godin liet zich al zeer kritisch uit over de autoriteiten de voorbije weken, maar ook over het Rode Kruis. Godin klaagde ook aan dat de Civiele Bescherming te laat kwam en dat ze onvoldoende uitgerust was - een rechtstreeks gevolg van besparingen.

“Het gevoel leeft dat de zaken momenteel verlamd zijn”, zei de burgemeester. Hij legde uit dat de voorbije dagen nog huizen overstroomden omdat er onvoldoende afval geruimd werd en de afvoer verstopt zat. Toch willen veel mensen terug naar hun huis.

Volgens de lokale autoriteiten en de hulpdiensten heeft de eerste euforie, nadat er veel hulp was ontvangen, intussen plaatsgemaakt voor opstandigheid en ontreddering bij de slachtoffers. Er zouden minder vrijwillgers zijn en bij veel slachtoffers - die al wekenlang aan het werk zijn om de schade te herstellen - heeft de moraal een deuk gekregen.

“We merken dat de mensen de eerste horde genomen hebben. Ze hebben voedsel, maar nu realiseren ze zich dat ze niets meer hebben dan de muren van hun huis, geen elektriciteit, gas, geen perspectief voor het nieuwe schooljaar”, zeggen de militairen, die ter plaatse voedsel verdelen. Er worden dagelijk bijna 14.000 maaltijden uitgedeeld in de gemeenten in de buurt, dankzij het leger en dankzij vrijwilligers van het Rode Kruis.

“De hulpdiensten hebben al veel werk verzet om de bevolking te helpen, maar de weg is nog lang, want de omvang van de ramp is enorm. Ze heeft nog een impact op het leven van veel mensen”, zei de minister van Binnenlandse Zaken. “Alle hulpdiensten doen hun best om de getroffen bewoners te helpen, om de mensen de komende weken en maanden te helpen, zelfs al kunnen ze niet overal op hetzelfde moment zijn.”