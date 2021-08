Eb en vloed met Zwangere Guy

Had u ons enkele jaren geleden gezegd dat donkere, droge eastcoastachtige hiphop, waarin tevens de diepste zielenroerselen niet worden geschuwd, met teksten in het Nederlands in België populair zouden worden, we hadden u voor zot verklaard. Maar kijk: in België kan dat. Het staat haaks van alle platte commerce die ons elke dag door de strot wordt geduwd, iets om trots op te zijn.

© Sven Dillen

Zwangere Guy veroorzaakte een eb en vloed beweging op Pukkelpop Kwartier: als de Brusselse ket naar links bewoog, deinde u mee, ging hij naar rechts, deed u dat ook. U schreeuwde en masse zijn teksten mee in de inmiddels eivolle tent. Zozeer zelfs dat hij beleefd vroeg om de eerste rijen toch maar niet te pletten met het gepogo. Het was meer dan een concert. Het was een ontlading.

© Sven Dillen

Als hij zijn befaamde versnelling in zijn flow lanceert, apprecieert u dat met applaus en gejuich. U liet zich ook maar wat graag en gewillig neer maaien door de mitrailleur die Guttergang heet, en bij het voorspelbare maar daarom niet mindere hoogtepunt Wie is Guy? mocht de pens - daar was corona toch weer effe terug - bloot. Wie is Guy? De terechte chouchou van de Belgische muziek die voor het absolute hoogtepunt zorgde op de eerste Pukkelpop Kwartier-dag.

(* Niet Verhofstadt)

