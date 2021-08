GP Lucien Van Impe: Cees Bol wint sprint van omvangrijke kopgroep

Cees Bol (Team DSM) heeft donderdag in het Oost-Vlaamse Erpe-Mere de GP Lucien Van Impe, een profkoers op de nationale kalender, op zijn palmares gebracht. Na 171 kilometer was de 26-jarige Nederlander in een sprint met 17 renners sneller dan Thomas Joseph en de Fransman Samuel Leroux.

Al vrij snel in de wedstrijd vormde zich een kopgroep van zeventien. Daar maakten Taco van der Hoorn, Cees Bol, Ayco Bastiaens, Laurens Huys, Nathan Vandepitte, Andreas Goeman, Thomas Joseph, Gianni Marchand, Siebe Deweirdt, Obie Vidts, Robby Cobbaert, Seppe Rombouts, Timo de Jong, Rens Tulner, Michiel Stockman, Jon Knolle en Mathias Vanoverberghe deel van uit. Na mechanisch defect viel, nog voor halfkoers, Laurens Huys weg uit de kopgroep.

Het peloton hield de zaak een hele tijd onder controle en liet niet toe dat de zestien vroege vluchters meer dan anderhalve minuut voorgift bijeen sprokkelden. Samuel Leroux, Lennert Teugels en Warre Vangheluwe repten zich naar de kop van de koers en zo was er op negen ronden van het einde een kopgroep die 19 eenheden sterk was. Voor Nathan Vandepitte ging het op 49 kilometer van de finish net iets te snel. Wat verderop was datzelfde lot Seppe Rombouts beschoren.

Met nog vier ronden voor de boeg hadden de overgebleven zeventien 1:20 voor op vijf achtervolgers, met daarbij Tom Van Asbroeck. Het peloton was dan al uitgeteld voor de zege. De Nederlander Rens Tulner ging even aan de boom schudden, maar werd snel weer tot de orde geroepen. Het bleef onrustig, maar niemand slaagde erin de sprint met de omvangrijke kopgroep te ontlopen. Daarin was Cees Bol net iets sneller dan Thomas Joseph.