Chris Evans niet meer te zien in ‘Captain America 4’

Superhelden: ze zijn niet meer uit onze cinema’s weg te slaan. Marvel Studios kondigt alweer een nieuwe productie aan met het vierde Captain America-avontuur. Dat wordt wel bijzonder, in de zin dat Chris Evans die al drie keer het pak van Captain America aantrok, er niet meer bij is. Dit keer wordt Anthony Mackie (42) de superheld, meteen de eerste zwarte Captain America op het grote witte doek. Mackie is niet aan zijn proefstuk in de superheldenarena want hij speelt al langer Falcon die in verschillende Marvel-films opduikt. Met Falcon & the winter soldier kreeg de figuur ook al zijn eigen reeks op Disney+.

Wanneer Captain America 4 gedraaid wordt en in de bioscopen komt, staat nog niet vast. (jdr)