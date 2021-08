Belgische schaatsers gaan olympische piste niet verkennen

Belgische schaatsers zullen niet voor de Winterspelen kennismaken met de olympische piste in Peking. De wedstrijden die begin oktober in de Chinese hoofdstad worden gehouden, staan niet op de kalender van Bart Swings en Matthias Vosté, heeft topsportdirecteur Jeroen Straathof van de Vlaamse Schaatsunie woensdag laten weten.

Een eventuele start in Peking met daaraan voorafgaande quarantaine doorkruist de training vier maanden voor de Spelen. Dat betekent dat de beste Belgische schaatsers op zijn vroegst enige dagen voor aanvang van de Spelen (op 4 februari 2022) voor het eerst op de ijsbaan zullen staan.

Swings en Vosté openen hun internationale seizoen met de wereldbekerwedstrijden in Tomaszow Mazowiecki in Polen (12 tot en met 14 november). Daarna volgen weekenden in Stavanger (Noorwegen), Salt Lake City (USA) en Calgary (Canada).

De geplande krachtmeting in Peking, van 8 tot en met 10 oktober, is de eerste internationale ontmoeting in de olympische hal. Wegens de coronapandemie gingen de wereldkampioenschappen afstanden, die daar in maart waren gepland, niet door.

Nederland zal de olympische kandidaten evenmin in oktober naar Peking afvaardigen. Waarschijnlijk gaat er een jeugdploeg de olympische ijsbaan verkennen.