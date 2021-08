Simone Velasco soleert naar zege in derde etappe Tour de Limousin, Dorian Godon blijft leider

Simone Velasco (Gazprom-RusVelo) heeft donderdag de derde etappe in de 54e Ronde van de Limousin (cat. 2.1) gewonnen. In een 184,2 kilometer lange rit van Bugeat naar Lubersac soleerde de 25-jarige Italiaan naar de zege. Elf seconden later hield de Duitser Simon Geschke de Italiaan Luca Wackermann in de sprint om de tweede plaats achter zich. De leiderstrui blijft om de schouders van de Fransman Dorian Godon (AG2R Citroën).