Ethan Hayter is de eerste leider in de negende editie van de Ronde van Noorwegen (2.Pro). In de eerste etappe toonde de 22-jarige Brit van Ineos Grenadiers zich na 150,8 kilometer van Egersund naar Sokndal op de slotklim sterker dan de Nederlander Ide Schelling. De Noor Torstein Traeen finishte op elf seconden als derde.