BORGLOON

“Doen we het of doen we het niet?” Met die vraag zat organisator Marc De Schepper een hele tijd in de maag. Uiteindelijk hakte hij woensdagnamiddag de knoop door. De Nachtcross in Borgloon gaat door. Geen vanzelfsprekendheid, want na de coronamaatregelen gooide ook het slechte weer heel wat roet in het eten.