Metallica brengt Enter Sandman opnieuw uit voor slachtoffers overstromingen in Duitsland

De Amerikaanse band Metallica wil de slachtoffers van de overstromingen in Duitsland steunen met een bijzondere heruitgave van het nummer ‘Enter Sandman’. De plaat is vanaf vrijdag in Duitsland te koop.

De nieuwe versie van de Metallica-klassieker is volgens de platenfirma geperst op vinyl dat licht geeft in het donker.

De volledige opbrengst van de nieuwe release zal door de liefdadigheidsstichting van de band gedoneerd worden aan de slachtoffers van de overstromingen in de deelstaten Rijnland-Palts en Noord-Rijnland-Westfalen, zo meldt platenmaatschappij Universal Music.

Naar aanleiding van de 30ste verjaardag van het zogenaamde Black Album van de Amerikaanse metalband worden ook verschillende covers van de Metallica-songs uitgebracht. Ook de opbrengsten daarvan zullen door de stichting “All within my Hands” aan het goede doel worden geschonken.