“De kans is groot dat we op het einde van de maand en vooral in september nog mooi nazomerweer zullen krijgen.” Dat zegt TVL-weerman Michel Nulens. Volgens de huidige weerpatronen volgt er na de kwakkelzomer waarin we nu zitten, een periode waarin we de invloed van hoge drukgebieden zullen voelen. Dat betekent dat mogelijk eind deze maand nog de zon wat vaker zal schijnen dan ze al gedaan heeft in Limburg.