Al 580 mensen vragen ons land om evacuatie

De lijst van mensen die bij ons land aankloppen voor een evacuatie uit Kaboel, bedraagt intussen al 580 namen. 344 daarvan zijn Belg, of hebben een verblijfsvergunning. 222 zijn Afghanen, ofwel familieleden ofwel mensen die aanspraak maken op een beschermingsstatuut. Dan schieten er nog een veertiental over, een groep van Luxemburgers en Nederlanders die een familieband hebben met België.

Vanaf morgen wil ons land kunnen beginnen met de echte evacuatie-oefening. De twee C130-toestellen uit Islamabad zouden elk twee keer over en weer vliegen. Al moeten de Amerikanen de landingsslots wel nog goedkeuren. Bedoeling is dat de A400M, het andere legertoestel, de geëvacueerde landgenoten dan morgenavond richting België brengt.

Ondertussen komt er ook al wat duidelijkheid over de mensen die via het Nederlandse leger geland zijn in Schiphol. Uiteindelijk hadden 22 mensen zich opgegeven als Belg. Zeven daarvan hadden effectief een Belgisch paspoort. De vijftien anderen waren Afghanen, de meeste wel met een familiale band met België. Uiteindelijk konden veertien mensen al overgebracht worden naar België, waar ze in quarantaine moeten. Voor de acht anderen ontbrak het juiste papierwerk. Als blijkt dat het gaat om mensen die geen geldige verblijfsvergunning hebben, kunnen zij asiel aanvragen in Nederland. (agy)