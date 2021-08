GETEST. Oreo’s dippen in salsa: is de hype terecht?

Op sociale media zijn ze ervan overtuigd: het is een bizarre combinatie, maar klassieke Oreo-koekjes en salsadip wérken gewoon samen. Uiterst benieuwd trokken we naar de supermarkt en deden we de smaaktest.

Zoet en hartig in de mix, het is een combinatie waar velen van houden, maar Oreo’s en tomatensalsa in één hap naar binnen werken? Ik twijfel. En het moet gezegd: gekke trekjes zijn me als zwangere vrouw niet echt vreemd. Toch trek ik met een opgetrokken neus een pakje koekjes open en de pot met dipsaus krijgt een draai. De geur van de salsa dringt meteen mijn neus binnen en mijn brein maakt de connectie tussen de twee – afzonderlijke – lekkernijen niet.

Om de moed erin te krijgen, schep ik wat salsa met een goudkleurig lepeltje tussen en over de Oreo. Smakelijk ziet het er niet uit. De geur van de salsa? Nog penetranter. Zo penetrant dat ik ze al bijna smaak. Dan volgt een voorzichtige hap. De salsa prikkelt mijn tong en de korrelige structuur van het koekje vermengt zich met de saus. Heel even beeld ik me in dat ik een soort dessertchips aan het eten ben.

Door de droogte van een Oreo (het koekje wordt niet zompig) valt de combinatie eigenlijk wel me. In die zin dat ik er geen kokhalsneigingen van krijg. De nasmaak blijft wel even … Neen, een delicatesse is het absoluut niet, maar over smaken valt uiteraard niet te discussiëren. Dus schotel ik mijn dappere wederhelft ter vervollediging van de test de nieuwste food pairing voor, maar ook voor hem stopt het experiment na één hap. “Je weet toch op voorhand dat dit niks gaat worden”, klinkt het net voor hij de boel doorspoelt met een flinke teug water.

Het verdict? De Oreo’s en de salsa mogen blijven, maar komen niet meer samen op een bord en al zeker niet op de smaakpapillen terecht. Straks haal ik wat chips in huis en de koekjes dompelen we een dezer wel onder in een glas melk.