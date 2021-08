Economen van Belfius menen dat de rush op vastgoed nog niet voorbij is. Dit zet ook de prijzen onder druk: voor heel het jaar rekenen ze nu op een vastgoedinflatie van gemiddeld 5 procent in België. Ook voor volgend jaar zouden de vastgoedprijzen in ons land blijven stijgen, maar met 1 procent zou dat wel een pak gematigder zijn dan vandaag.