In de Luikse gemeente Tilff (Esneux) beschikken de circa 750 huishoudens sinds donderdag opnieuw over aardgas. Nadat woensdag een eerste zone met 150 huishoudens door netbeheerder RESA op het aardgasnet werden aangesloten, zal dat donderdagnamiddag in heel de gemeente een feit zijn, zo meldt de Luikse stroom- en aardgasnetbeheerder RESA.