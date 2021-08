Bioscoopuitbater Kinepolis heeft een “veelbelovende heropstart” gemaakt nadat zijn filmzalen weer konden heropenen. De zalen lokken 50 tot 80 procent van het aantal bezoekers vergeleken met 2019 (voor corona) en zij geven per persoon gemiddeld meer uit. Over de hele eerste jaarhelft was er wel nog verlies, heeft Kinepolis donderdagochtend bekendgemaakt.