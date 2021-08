Zwembadbouwer Whoppa Pool is failliet: “Gedupeerde klanten kunnen schuldeiser worden”

De ondernemingsrechtbank in Antwerpen heeft donderdag The Pool Company failliet verklaard. Dat is de vennootschap achter zwembadbouwer Whoppa Pool, dat vorige maand in opspraak kwam. “Het faillissement betekent dat de klanten van Whoppa Pool, die een voorschot hebben betaald maar nooit een zwembad zagen, een aangifte van schuldvordering kunnen doen”, zegt woordvoerder Frank Vennekens. “Zij worden dan gewone schuldeisers.”