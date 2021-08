Vaccins geven al na drie maanden minder bescherming tegen coronavirus

Een derde coronavaccin voor iedereen, en zelfs een vierde of vijfde prik lijkt erg waarschijnlijk. Nu blijkt uit Brits onderzoek dat de vaccins al na drie maanden minder bescherming geven tegen het coronavirus. "Dat heeft te maken met de Deltavariant, die zeer besmettelijk blijkt," zegt Luc Hendrix, huisarts en voorzitter van de Eerstelijnszone Zuidoost-Limburg. "De vaccins beschermen wel zeer goed tegen ziekenhuisopname," benadrukt Hendrix. Eén op drie Covid-patiënten die in de ziekenhuizen belanden, kreeg al twee prikken. Maar sinds januari is slechts 2,1 procent van de volledig gevaccineerden in België opgenomen moeten worden. Wie niet gevaccineerd is, krijgt vroeg of laat corona.