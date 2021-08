De Belgische handbalmannen moeten voorbij Luxemburg om zich te plaatsen voor de kwalificaties die uitzicht bieden op deelname aan het EK 2024. In de eerste kwalificatieronde voor het WK 2023 spelen de Red Wolves tegen Turkije, Griekenland en Kosovo. Donderdag vond voor beide events de loting plaats in de hoofdzetel van de Europese Handbal Federatie (EHF) in het Oostenrijkse Wenen.