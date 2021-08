Pukkelpop Kwartier officieel vertrokken voor vierdaagse

Weer geen groot Pukkelpopfeest dit jaar. In de plaats daarvan Pukkelpop Kwartier, vier dagen lang aan het terrein van Muziekodroom. Met op de affiche nagenoeg allemaal artiesten uit de Lage Landen, en een limiet op het aantal bezoekers van 1.500 personen per dag. Peanuts naar normale Pukkelpopnormen, maar beter dan niets vonden de 6.000 bezoekers van de komende dagen. Het alternatief was niet voor niks in no time uitverkocht. De honger om weer te feesten is groot.