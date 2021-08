Johan Hillen heeft de maïs zelden hoger zien groeien dan dit jaar. Maar ook elders was de oogst soms veelbelovend, en uiteindelijke een zware tegenvaller dit jaar. — © Serge Minten

Hasselt

Het is een jaar van extremen. Inzake het weer, en dat weerspiegelt zich in de groei en bloei van de natuur. De ‘Belgian Summer’ van 2021 is ideaal voor de ene boer, maar een fiasco voor de andere.