Annelies Nijssen stoot door naar halve finales op 800m op WK atletiek U20, hordeloopster Hanssens strandt in reeksen

In de tweede van vier reeksen kwam de achttienjarige Nijssen als tweede over de finish in 2:09.44 (pr 2:04.55). Ze moest alleen de Ethiopische Mebriht Mekonen (2:08.62) voor zich dulden. De top drie stootte rechtstreeks door naar de halve finales, die morgen/vrijdag op het programma staan.

Voor Ilana Hanssens (19) eindigde het in de reeksen van de 400 meter horden. Zij finishte in de tweede van drie reeksen als vierde in 59.60 (pr 58.51). De top twee van elke reeks en de twee snelste tijden mochten een ronde verder. Hanssens had de vijfde verliezende chrono.

België is in Nairobi met vijf atleten aanwezig. Dat zijn naast Hanssens en Nijssen ook Jente Hauttekeete en Jef Misplon op de tienkamp en Merel Maes in het hoogspringen. Op het vorige WK atletiek U20, in 2018 in het Finse Tampere, behaalde de Belgische delegatie twee medailles. Jonathan Sacoor pakte goud op de 400 meter, Eliott Crestan brons op de 800 meter.