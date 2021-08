De Roma organiseert hommage aan regisseur Robbe De Hert

Zaal De Roma in het Antwerpse district Borgerhout organiseert op maandag 6 september een hommage aan de vorig jaar overleden filmregisseur Robbe De Hert. Onder de slogan “Uwen beste film is uw eigen leven”, een bekende quote van De Hert, worden getuigenissen over De Hert afgewisseld met beeldmateriaal.

De Hert was kind aan huis in De Roma en nu de film- en concertzaal weer opent na de opeenvolgende coronalockdowns wil ze eindelijk een passend eerbetoon geven aan de “peetvader van de Vlaamse cinema”. Cineasten Erik Van Looy, Jan Verheyen, Stijn Coninx en Luc Pien komen aan het woord over de betekenis van De Hert voor de Vlaamse film, zijn liefde voor cinema en zijn engagement. Verder staan ook line producer June Beeckmans, documentairemaker Kris Verdonck, professoren Wouter Hessels, Gertjan Willems en Eric Corijn, schrijver Tom Lanoye en acteur Michaël Pas op de affiche.

De getuigenissen worden doorsneden met bekende en onbekende filmfragmenten van De Hert, achter en voor de camera, aangevuld met muziek waar hij van hield.

Robbe De Hert is als filmregisseur vooral bekend van tot Vlaamse klassiekers uitgegroeid werk als “Zware Jongens”, “Blueberry Hill” en “Lijmen/Het Been”, maar de rasechte Antwerpenaar was ook een graag geziene gast in praatprogramma’s en nam zelden een blad voor de mond. Zijn laatste verwezenlijking was “Hollywood aan de Schelde”, een documentaire met door de jaren heen opgenomen interviews over de Belgische filmgeschiedenis die De Hert pas dankzij een crowdfundingactie in 2017 afgewerkt kreeg.