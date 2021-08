Van tandarts-assistente tot chef: dit zijn de verleidsters van ‘Temptation island: love or leave’

Na de koppels en de mannelijke singles, zijn nu ook de alleenstaande dames bekendgemaakt die in de nieuwe Temptation island: love or leave de heren voor zich zullen proberen te winnen.

UIT VLAANDEREN

Laure (24) uit Geel: Geen katje om zonder handschoenen aan te pakken

Laure werkt als contentmanager en healthcoach en is een zelfstandige positieve vrouw die geen blad voor de mond neemt. Ze heeft al enkele relaties met voornamelijk ‘bad boys’ achter de rug, maar is op zoek naar een langdurige relatie. Laure valt vooral op zuiderse, zelfstandige types die niet op hun mondje gevallen zijn. Ze is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken.

Jolien (28) uit Munsterbilzen: Klinkt het niet, dan botst het maar

Jolien is eigenares van een restaurant en werkzaam als lady-chef. Ze staat haar mannetje in de keuken en is recht voor de raap. Daarnaast houdt ze ook van paardrijden en vind je haar vaak terug in de fitness. Bij Jolien is het alles of niets: het klikt of het botst en ze weet heel goed wat ze wil. Deze avontuurlijke single is op zoek naar een ‘échte vent’, iemand dominant die net zoals haar avontuurlijk ingesteld is.

Shallie (28) uit Rotselaar: Tuk op bad boys

Shallie is laborante en ‘social media strategist’ maar bovenal een echte levensgenieter met Italiaanse roots. Shallie weet hoe het voelt om ‘vast’ te zitten in een relatie en is de geknipte kandidaat om in Temptation island: love or leave de mannelijke koppelhelften tot inzicht te doen komen. Ze valt zelf op ambitieuze, zelfzekere mannen met een tikkeltje ‘bad boy’ looks, maar vergis je niet – deze zuiderse schone zou zich graag opnieuw willen settelen.

Laura (29) uit Lommel: Altijd lente met de tandartsassistente

Deze positief ingestelde tandartsassistente is altijd goedgezind. Zoals in het liedje van Peter de Koning: Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente. Laure houdt van sporten en motorcross. Ze wordt niet snel verliefd, maar zet haar hart op Temptation island wel degelijk open voor een nieuwe relatie.

Joyce (28) uit Opbrakel: Vrijheid in een relatie

Joyce is een optimist, empathisch en eerlijk. Ze werkt als kinesitherapeut en is gepassioneerd door dansen. Joyce is al een tijdje single en vindt het moeilijk om de ware tegen te komen. Elkaar vrijheid gunnen in een relatie is voor haar heel belangrijk. Deze zorgzame single is op zoek naar een oprechte, respectvolle jongen.

Chelsy (27) uit Gistel: Relatie voor honderd procent aub

Chelsy is een avontuurlijke, sociale reisconsultant met een passie voor sport als fitness, crossfit, lopen of zwemmen. Chelsy had al enkele relaties achter de rug, maar merkte bij haar laatste relatie dat de tegenpartij toch te verschillend was. Deze avontuurlijke vrijgezel is nu op zoek naar een relatie waar honderd procent toekomst in zit. Chelsy valt op grote jongens met donkere ogen, een baardje en tattoos.

UIT NEDERLAND

Jamila (30): Klaar voor huisje, boompje, beestje

De 30-jarige Jamila is al zeven jaar vrijgezel. Ze is een relatietype, maar haar hart is helaas ook vaak gebroken. Ze is op zoek naar ‘the real deal’ en klaar voor huisje, boompje, beestje. De trouwe en avontuurlijke Jamila is goed in het bieden van emotionele steun en helpt mensen graag bij het oplossen van hun problemen. Ze hoopt de mannen uit de koppels dan ook veel mentale support te kunnen bieden.

Michelle (31): Voorkeur voor zelfverzekerde types

Michelle is drie jaar vrijgezel en staat ervoor open om iets moois en serieus met iemand op te bouwen. De pittige en avontuurlijke 31-jarige valt op zelfverzekerde types met doorzettingsvermogen. Als ze een goede klik heeft met iemand en de chemie er is, kan ze snel verliefd worden en gaat ze er ook helemaal voor.

Noëlle (26): Een luisterend oor

De gevoelige en sociale Noëlle heeft al redelijk wat ervaring op het gebied van de liefde en relaties. Ze valt op zorgzame en trouwe mannen en staat open voor een nieuwe liefde, die ze tijdens Temptation island: love or leave hoopt te vinden. Ze weet hoe lastig het is om in een lange relatie te zitten en je daarin af te vragen of diegene het voor je is. Op basis van haar eigen ervaringen hoopt ze een luisterend oor te zijn en de mannen advies te geven over hun relaties.

Presley (26): O zo snel verliefd

De avontuurlijke en sportieve Presley bouwt snel een band op met iemand. De 26-jarige kan snel verliefd worden en staat ervoor open een diepere connectie met iemand aan te gaan. Ze is op zoek naar een verzorgde, sportieve man met diepgang. Presley praat makkelijk over haar gevoelens en hoopt de mannen te kunnen helpen bij de zoektocht naar of ze daadwerkelijk met de ware zijn.

Kim (22): Geen blad voor de mond

Kim is altijd vrolijk en neemt mensen in haar omgeving snel mee in haar enthousiasme. Ze sociaal en avontuurlijk en neemt geen blad voor de mond. Ze valt op iemand die verzorgd en actief is en doorzettingsvermogen heeft. Ze is er klaar voor om met iemand een diepere connectie aan te gaan en hoopt dit tijdens Temptation island: love or leave ook daadwerkelijk te doen.

Joyce (23): Arrogant? Gelieve zich te onthouden

Joyce is rechtdoorzee, zelfstandig en spontaan. Ze is nu een jaar single en staat open voor een nieuwe liefde. Ze valt op verzorgde, lange mannen die spontaan en ambitieus zijn. Arrogantie is voor haar een afknapper, net als een lelijk gebit. Ze hoopt tijdens het avontuur haar nieuwe liefde te vinden. En zodra ze die gevonden heeft, gaat ze daar voor de volle honderd procent voor.

Temptation Island: love or leave loopt vanaf 27 augustus (om 20.35 uur) op Play5.