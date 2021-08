Lommel

Inbrekers zijn woensdag in de late avond binnengedrongen bij Fruitmarkt Cools op Balendijk in Lommel. Ze vonden geen geld. “De schade loopt in de duizenden euro’s: raam ingeslagen, deur kapte en uit frustratie de buitenverlichting kapotgeslagen”, zegt zaakvoerder Luc Cools.