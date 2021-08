Legendarische Manchester United-spits Denis Law lijdt aan dementie

De voormalige topspits Denis Law is getroffen door dementie. Dat maakte de 81-jarige Schot, een levende legende van Manchester United, bekend in een verklaring.

“Ik wil open zijn over mijn toestand. Ik lijd aan ‘gemengde dementie’, wat meer is dan één type dementie, in mijn geval gaat het om Alzheimer en vasculaire dementie”, zegt Law. “Dit is een extreem moeilijk jaar geweest voor iedereen en de lange periodes van isolatie hebben zeker niet geholpen. Het is een ongelofelijk uitdagende en problematische ziekte en ik heb het heel wat vrienden zien overkomen.”

Denis Law brak door bij Huddersfield en speelde daarna voor Manchester City en Torino. In 1962 tekende hij bij Manchester United. Voor de Red Devils scoorde Law, bijgenaamd “The King”, in 404 wedstrijden 237 doelpunten. Afsluiten deed de aanvaller in het seizoen ‘73-’74 bij stadsgenoot City.

United wenst Law in een boodschap de beste wensen voor hem en zijn familie. “Hij zal altijd een van de grootste legendes van onze club zijn. We weten dat onze fans wereldwijd achter hem staan en wij bieden Denis al onze steun aan.”