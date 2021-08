Belgische basketteams kennen tegenstanders in groepsfase FIBA Eurocup

Reekshoofd Castors Braine is bij de loting voor de groepsfase van de FIBA Eurocup basket voor vrouwen in het Duitse Freising onderverdeeld in poule K met het Duitse Keltern, het Tsjechische Zabiny Brno en de winnaar van de voorronde tussen het Spaanse Gran Canaria, de nieuwe club van Hanne Mestdagh, en het Britse Londen.

De loting van de FIBA Europe Cup bracht in het Duitse Freising een attractieve groep voor Telenet Giants Antwerp. De Sinjoren zitten in poule F met CP Sporting Lissabon (Portugal), Ionikos (Griekenland) en de verliezer van de kwalificatiewedstrijd in de Champions League tussen Bergen en de Nederlandse kampioen Leiden.

Telenet Giants Antwerp zit in poule F en opent de reguliere fase van de FIBA Europe Cup normaal gezien op 13 oktober. Met CP Sporting Lissabon (Portugal), Ionikos (Athene/Pireaus) uit Griekenland en Leiden of Bergen is het zowel sportief als extra-sportief een leuke groep voor de Sinjoren. De Giants mogen tevens hopen op een stek in de Last 16 van de FIBA Europe Cup. Van de acht poules van vier stoot de top 2 door naar de volgende ronde. Ook Belgian Lion Hans Vanwijn, ex-Leuven Bears, Limburg United, Antwerp Giants en Dijon (Frankrijk), zit met het Spaanse Zaragoza in een mooie groep. Vanwijn en co. nemen het in poule D tegen Reggio Emillia (Italië), Saratov (Rusland) en Hapoel Gilboa Galil (Israël) op.

Belgisch kampioen Namen, dat in pot twee zat, werd in groep I gekoppeld aan Kangoeroes Mechelen uit pot drie en de laureaat van de barrage in de Euroleague tussen Valencia, Bourges en Schio en de winnnaar van de barrage in de Eurocup tussen het Spaanse Lugo en het Italiaanse Magnolia Campobasso.

Luik Panthers en Kortrijk moeten nog een voorronde spelen op 23 september. Luik treft thuis het Noorse Ulriken. Bij kwalificatie wacht een groep met het Franse Villeneuve-d’Ascq, het Tsjechische KP Brno en de winnaar van de voorronde tussen het Portugese Uniao Sportiva en het IJslandse Haukar.

De Kortrijkzanen moeten voorbij het Franse Tarbes. Dan wacht het Franse Lyon, het team van Julie Allemand, het Slovaakse Ruzomberok en het Spaanse Estudiantes Madrid. De groepsfase begint op 14 oktober. De top twee van elke groep en de acht beste derdes stoten door naar de achtste finales.