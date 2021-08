Jean-Michel Saive licht kandidatuur voor BOIC-voorzitterschap toe: “Wil dicht bij de federaties staan”

Saive is een klinkende naam in de Belgische sportwereld. Hij is een voormalig nummer 1 van de wereld en nam zeven keer deel aan de Olympische Spelen (een record voor een Belg). Goed twee jaar geleden zette hij een punt achter zijn actieve carrière maar als bestuurder is hij al langer actief. Zo werd de Luikenaar in 2009 lid van de beheerraad van het BOIC en is hij sinds 2017 een van de vicevoorzitters van de organisatie. Ook internationaal engageerde hij zich in verschillende rollen bij de Internationale Tafeltennisfederatie, de EOC’s (Europese Olympische Comités) en bij het IOC.

In september 2020 kondigde Saive aan het BOIC te willen voorzitten. Donderdag maakte hij zijn programma officieel bekend. “Alle federaties houden onze sport dag na dag draaiend, met hun vreugde en vooruitgang, problemen en twijfels. Dit geweldig dynamische hart, de drang om elke discipline te leren kennen, de vaste wil om alle betrokkenen te begrijpen, om hand in hand met hen ons land en al onze atleten sportief te laten evolueren, dát is wat mij vandaag motiveert om mijn kandidatuur in te dienen voor het voorzitterschap van het BOIC”, zegt Saive.

Het programma van Saive is onderverdeeld in tien punten. “De atleet die centraal staat in elk debat” is er daar een van. “Om de wereldtop te bereiken - de BOIC-visie vertaalt dit als top 8 op de Olympische Spelen - met de ambitie vooruitgang te blijven boeken (het DNA van elke sporter), hebben atleten nood aan steun, ondersteuning, aanmoediging en omkadering om het beste van zichzelf te geven in de beste omstandigheden. Essentieel is dat zij centraal staan in al onze beslissingen”, onderstreept Saive.

Verder benadrukt Saive het belang om teams en samengestelde teams te blijven ondersteunen, net als het Be Gold-project voor jonge talenten. Hij wil met het BOIC ook “dichter bij de federaties staan, jullie opzoeken op het terrein, naar jullie luisteren via een nieuw federatieforum en in een nieuwe, specifieke commissie voor de niet-olympische federaties”. Daarnaast beklemtoont Saive het belang van de olympische waarden. . “Ik kan enorm genieten van topprestaties, maar dan alleen als de waarden hierbij maximaal gerespecteerd worden. Voor mij is dit geen holle slogan: dit is de puurste basis van de sport”, onderstreept hij.

Verder kondigt Saive te willen inzetten op een versterking van de entourage van de atleten. “Een topsporter staat nooit alleen: zijn entourage is cruciaal voor zijn moreel, evenwicht en training. Diezelfde entourage kan echter ook een bron van druk en stress zijn. Als lid van de Commissie “Athletes Entourage” van het IOC heb ik van binnenuit kunnen ervaren hoe bijzonder nuttig deze commissie is. Ik wil ook binnen het BOIC een vergelijkbare commissie oprichten.”

Een andere “prioriteit” voor Saive is de “uitwisseling met de coaches”, hij onderstreept het “uitzonderlijk potentieel” van het merk Team Belgium en wijst op de “onvergelijkbare ambassadeurs” die de olympiërs kunnen zijn voor het BOIC.

Tot slot wil Saive “het werk voortzetten dat werd opgestart door de BOIC/BPC-Task force, en de banden met de paralympische sporters verder aanhalen, zonder de atleten met een verstandelijke beperking - ondersteund door Special Olympics Belgium - uit het oog te verliezen. Tegelijkertijd moeten we het werk van de Women Task force voortzetten om tot een billijke verdeling van de verantwoordelijkheden te komen”, klinkt het.