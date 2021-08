1A-clubs moeten vanaf volgende week kiezen: volle stadions met Covid Safe Ticket of tribunes slechts voor een derde gevuld

Sinds vorige speeldag kunnen voetbalclubs opnieuw wedstrijden organiseren in een vol stadion. Zonder mondmaskers, de verplichte veilige afstand, bubbels of andere beperkingen. Supporters moesten slechts hun Covid Safe Ticket voorleggen om de stadionpoorten binnen te mogen. Bezoekende fans zijn voorlopig nog niet welkom.

Maar een aantal clubs stelde ook een tribune open voor niet-gevaccineerde fans, omdat zij ofwel nog niet de kans hadden gekregen hun tweede prik te halen of niet volledig beschermd waren. Onder meer Charleroi en Zulte Waregem boden dat systeem aan de voorbije speeldag, in combinatie met het Covid Safe Ticket.

Die combinatie zal ook komende speeldag nog mogelijk zijn, maar nadien niet meer, aldus de Pro League. Tijdens een overleg met het COVID-commissariaat en het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) werd het besluit genomen dat vanaf 23 augustus de combinatie geschrapt wordt. Clubs moeten dus kiezen: ofwel een vol stadion (met Covid Safe Ticket), ofwel een stadion voor een derde gevuld, met mondmasker, fysieke afstand en in bubbels van maximaal acht personen.

“De combinatie van beide regimes werd gedurende twee speeldagen voorzien als overgangsmaatregel voor jongeren die nog niet volledig gevaccineerd waren, maar zal vanaf het laatste weekend van augustus (speeldag 6 in 1A en speeldag R in 1B, red.) niet meer ingezet kunnen worden. Clubs zullen ofwel voor volledige inzet van Covid Safe Ticket gaan, of voor social distancing in het ganse stadion”, aldus de Pro League donderdag.

De Pro League roept fans, in het bijzonder de jongeren, op om zich te vaccineren. “Hoe hoger de vaccinatiegraad, hoe sneller ook de laatste beperkingen zullen wegvallen en we het stadionbezoek zoals we het kenden opnieuw kunnen beleven.”