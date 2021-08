Wie is Clarissa Ward, de CNN-journaliste die elke dag haar leven waagt in Afghanistan?

Al dagenlang is ze te zien op televisie en sociale media. Omhuld in haar zwarte abaya trekt ze door de straten van Kaboel met één enkel doel: tonen hoe het eraan toegaat nu de taliban de macht hebben overgenomen. Sommigen noemen haar dapper, andere vinden het ongehoord dat ze daar nog is. Maar wie is die CNN-journaliste Clarissa Ward die dagelijks haar leven riskeert in de naam van de journalistiek?