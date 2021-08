In nieuw programma kan je Sam Gooris en zijn gezin volgen op roadtrip door Europa

Ze waren al vaak als gezin op tv te zien, onder andere in ‘Groeten uit’. Maar nu krijgen Sam Gooris en de zijnen een eigen programma, ‘Expeditie Gooris’. — © Groeten Uit

Nadat hij jarenlang te zien was in de realityreeks ‘De Pfaffs’, momenteel opnieuw te zien op VTM 2, krijgt Sam Gooris binnenkort zijn eigen programma. In ‘Expeditie Gooris’ zullen hij en zijn gezin gevolgd worden terwijl ze een rondreis door Europa maken.