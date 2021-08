OPROEP. Sluitingsuur horeca valt waarschijnlijk weg: ga jij weer aan de toog hangen?

Goed nieuws voor tooghangers en nachtbrakers, want de kans is groot het overlegcomité vrijdag het sluitingsuur voor de horeca schrapt. Klanten zullen waarschijnlijk ook weer aan de toog mogen plaatsnemen.

De horecafederaties vragen dat hun sector opnieuw 100 procent vrij mag ondernemen. Zonder sluitingsuur, zonder limiet aan tafels en mét klanten die aan de toog hangen. “Nu bijna iedereen is gevaccineerd en ook massa-evenementen weer mogen, vragen we een terugkeer naar het normale horecaleven”, zegt voorzitter Ludo Geurden van Horeca Vlaanderen. In de wandelgangen van het overlegcomité is te horen dat het sluitingsuur hoogstwaarschijnlijk zal worden geschrapt, net als de beperkingen aan tafels. Op welke termijn dat zal gebeuren, is nog niet duidelijk. De discotheken en clubs zullen vermoedelijk nog ietsje langer moeten wachten voor zij weer volledig open mogen.

