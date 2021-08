Kunstschaatsster Loena Hendrickx breekt met coach Carine Herrygers

Hendrickx, de verrassende nummer vijf van het wereldkampioenschap van maart in Stockholm, zal zich in de aanloop naar de Olympische Winterspelen van volgend jaar laten leiden door Jorik Hendrickx, haar broer. Nadat hij zijn eigen loopbaan als schaatser had afgesloten, was Jorik Hendrickx al nauw betrokken bij de begeleiding.

Loena Hendrickx (21) kwam als vierjarige trainen bij Herygers, die Jorik toen al onder handen had. Gedurende zestien jaar was Herrygers haar coach. “De klik was er niet meer om Loena op het hoogste niveau te trainen in aanloop naar de Olympische Spelen”, aldus Herrygers, die zelf Belgisch kampioene was.

In Stockholm was Jorik Hendrickx ook al de voornaamste begeleider van de rijdster. Deze zomer trainde Loena Hendrickx in Courchevel bij de befaamde Russische coach Alexej Mishin..

Herrygers zegt zich nu te gaan richten op andere sporters. Loena zegt het jammer te vinden dat Herrygers “volledig uit haar carrière verdwijnt. Er waren reeds veranderingen gepland in de rolverdeling aangezien ik meer betrokkenheid zocht in mijn hoofdcoach.”

Volgens het bericht van de Vlaamse Schaats Unie zijn Herrygers en Loena en Jorik Hendrickx in goede verstandhouding uit elkaar gegaan. “Ik ben Carine zeer dankbaar voor alle mooie jaren”, äldus de rijdster en Herrygers wenst broer en zus Hendrickx veel succes.