Vlaamse militair: “Het is naar de kloten voor de Afghanen die voor België werkten

Net geen 40 jaar was Patrick Brion in actieve militaire dienst. Drie missies in Afghanistan heeft hij gedaan. Nu breekt zijn hart. Omdat twintig jaar werk in geen week tijd door de taliban teniet is gedaan. Maar vooral voor die ene Afghaan die in Kaboel tien jaar voor de Belgen werkte. “Eén man. We konden altijd op hem rekenen, en we slagen er niet in hem te ontzetten. Hij staat op de dodenlijst van de taliban, hij zit in de val, en wij komen hopeloos te laat.”