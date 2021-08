Snookerspeler lukt ongezien huzarenstukje in minder dan 8 minuten: “Ik kon het niet geloven”

Een break van 147 punten maken, is het summum in het snooker. Vijftien rode ballen, vijftien zwarte en de rest van de kleuren één keer. Maar, er is een mogelijkheid om nóg meer punten te scoren in één frame. Vraag dat maar eens aan Thepchaiya Un-Nooh. De Thaise nummer 21 van de wereld scoorde 155 punten nadat zijn tegenstander in de fout ging.