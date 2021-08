Afghaanse vrouwen vernietigen banden met het Westen: documenten verscheurd, smartphones begraven

Afghaanse vrouwen die in de voorbije decennia op een of andere manier voor de VS of het Westen gewerkt hebben, zijn doodsbang dat hun link met die landen ontdekt zal worden door de taliban. Daarom doen ze alles wat ze kunnen om elk bewijs van die band te verwijderen, zo meldt The New York Times. Dat gaat van het versnipperen van documenten tot het begraven van smartphones.

De wanhoop groeit zienderogen bij Afghaanse vrouwen die ooit vanuit hun land voor de Verenigde Staten, internationale ngo’s of andere Westerse landen gewerkt hebben. Ze deden dat als vertalers of tolken, maar ook als verbindingspersonen ter plaatse wanneer de Amerikaanse troepen bijvoorbeeld iets nodig hadden. Voor de taliban zijn zij vijanden van het volk: elk van de vrouwen - maar ook mannen in die situatie - hoopt niet ontmaskerd te worden.

Om die reden zijn zij al het bewijsmateriaal aan het vernietigen dat een link met de VS mogelijk zou kunnen aantonen. Van Engelstalige documenten tot apps van sociale media, ze verwijderen en verscheuren wat mogelijk is. Smartphones worden begraven. Dat getuigen Amerikaanse ambtenaren en activisten aan The New York Times.

Doodsangsten

De hoop om gered te worden door VS hebben de vrouwen nog niet helemaal opgegeven, maar volgens de bronnen van de Times wordt de vrees groter dat de redding niet komt. Naar de luchthaven gaan is een hachelijke onderneming, de kans om betrapt en ontmaskerd te worden groot. Contact opnemen met vluchtelingenorganisaties vinden ze zelfs te risicovol. Dat die vrees niet onterecht is, bleek woensdag uit de foto’s die circuleerden van door de taliban ernstig verwonde vrouwen en kinderen.

“Het is hemeltergend dat de VS en de internationale gemeenschap deze vrouwen in deze situatie heeft gebracht waarin ze echt moeten vrezen voor hun leven”, zegt Rina Amiri, een gewezen ambtenaar bij de VN en Buitenlandse Zaken in de VS, in de krant. “Ook het leven van hun kinderen en families staat op het spel. Ze moeten weg om die levens te redden, maar het is zo gevaarlijk.”

