Virton struikelt over amateurclub Londerzeel in Croky Cup

Virton heeft zich woensdag niet voor de vierde ronde van de Beker van België kunnen plaatsen. De club uit 1B ging verrassend met 1-0 onderuit op het veld van Londerzeel, dat in de tweede amateurklasse B uitkomt. Christophe Pieyns scoorde het enige doelpunt van de partij zeven minuten voor tijd.

Virton was één van twee clubs uit de nationale tweede afdeling die al in de derde ronde in actie moesten komen. Dinsdag ging Lierse Kempenzonen met 2-6 winnen op het veld van THES Sport.